Volano stracci tra Cristina Quaranta e Soleil Sorge. Le due ex gieffine hanno avuto modo di confrontarsi durante il GF Vip Party, ed è stato uno scontro senza esclusione di colpi.

“Hai fatto delle affermazioni su di me un po’ forti, volevo darti modo di chiarire” ha esordito l’influencer italo-statunitense.

Non si è fatta attendere la replica dell’ex Velina di Striscia la Notizia. “Partiamo dal presupposto che io l’anno scorso il Grande Fratello Vip non l’avevo mai visto perché la sera lavoravo- Nella Casa c’era però Miriana (Trevisan, ndr) che so che le hanno tolto l’utero. Quindi – da donna cinquantenne e in meno pausa – quando il secondo giorno mi hanno detto che tu l’avevi attaccata dicendole ‘hai le mestruazioni’ ho pensato che non fosse stato carino. Così ho risposto ‘se l’avesse detto a me l’avrei affogata’, ma è ovvio non affogata nel senso stretto della parola. Ne ho parlato con Elenoire e Alberto, e loro, tra l’altro, mi hanno detto ‘guarda Cri, se tu conoscessi Soleil andresti molto d’accordo con lei perché siete molto simili'”.

Ma Soleil Sorge non ha assolutamente indietreggiato, anzi. Ha rilanciato rinfacciando alla Quaranta una battuta fatta su Carolina Marconi. “Quando ho sentito quelle parole ho capito fin da subito che fosse una battuta un po’ infelice, come la mia battuta fatta su Miriana. Ma comunque anche tu, una battuta simile, l’hai fatta su Carolina una volta uscita, dicendo tipo ‘Si sta curando dal cancro e quindi è arrabbiata’. Perché?”.