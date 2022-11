Edoardo Tavassi è uscito definitivamente allo scoperto su Soleil Sorge, definendo l’infleuncer e modella italo-statunitense “Il mio sogno erotico”. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha più volte ribadito il suo interesse per l’ex gieffina, ma questa volta l’ha confessato a Luca Onestini, ex di Soleil, e attuale coinquilino della Casa del Grande Fratello Vip.

Tra Onestini e la Sorge non corre certo buon sangue. L’ex tronista l’aveva scelta durante la sua avventura a Uomini e Donne, e dopo una relazione caratterizzata da alti e bassi, avevano deciso di lasciarsi. Il motivo? Mentre Luca era tra le mura del bunker di Cinecittà, Soleil l’avrebbe tradito con Marco Cartasegna, anche lui tronista del dating show condotto da Maria De Filippi.

“Tra i miei sogni erotici ci metto anche Soleil… fa ridere, lo so” aveva confessato Tavassi a Luca Onestini. “Potevi provarci. E’ stata pure con persone peggio di te, te lo assicuro” ha ribattuto il vippone.

Soleil Sorge, frecciatina a Luca Onestini. Il Video

Ovviamente, com’era lecito aspettarsi, la Sorge ha colto la palla al balzo per mandare l’ennesima frecciatina al suo ex. L’occasione si è presentata praticamente a distanza di poche ore dalle parole di Onestini, nel corso della puntata del 7 novembre del GF Vip Party, che Soleil conduce insieme a Pierpaolo Pretelli. “Volevo dire che per me la simpatia vince su tutto. Secondo me, Luca parlava di lui. Anche perché tra le peggiori qualità lui ha quella di voler sempre sminuire gli altri e giudicare”.