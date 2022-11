Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sono state protagoniste di un’accesissima discussione nella zona Beauty del bunker di Cinecittà.

A quanto pare, l’ex schermitrice non ha affatto gradito gli abbracci che la sorella di Clizia ed Edoardo Donnamaria si sono scambiati a sua insaputa. “Per me una che fa così è una ragazza furba” ha sbottato l’influencer campana. Gli animi si sono immediatamente scaldati, tanto che nella discussione è intervenuto anche il volto di Forum.

In seguito agli avvenimenti della puntata di lunedì 7 novembre, i rapporti già tesi tra Antonella e Micol hanno raggiunto il “livello di guardia”. L’infuencer salernitana ha accusato la Incorvaia di aver abbracciato Edoardo proprio quando lei non c’era, e in seguito di aver parlato male di lei in Confessionale.

Lite furiosa tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

“Non ti vergogni? Vieni qua a fare la vittima, che devo fare dobbiamo diventare migliori amiche? Quando io non ci sto abbracci lui, sei una ragazza furba”. Antonella Fiordelisi è un fiume in piena, e quando ha visto Micol allontanarsi le ha urlato contro: “Ma perché te ne vai? Hai paura di guardarmi in faccia? Sembra che hai paura di affrontarmi”. “Non ho paura – ha replicato la sorella di Clizia -, non ti voglio guardare perché non mi interessa avere uno scambio con te, contatti o scambi di alcun tipo”.

Sbollita un po’ la rabbia, le due si sono ritrovate in giardino per parlare: “Chiudiamo ogni tipo di comunicazione, basta” ha detto Micol. “Ok, così eviteremo di fare altre clip, ognuno farà il suo percorso” ha chiosato Antonella.