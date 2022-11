Luca Salatino: ex corteggiatrice entra nella Casa. L’ira di Soraia.

Luca Salatino è uno dei concorrenti più amati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una delle sue ex corteggiatrici a Uomini e Donne, che decise di abbandonare il dating show di Maria De Filippi dichiarando di non riuscire a trovare un punto in comune con l’ex tronista, vuole entrare nella Casa per avere un confronto con il gieffino.

Parliamo di Aurora Colombo, che insieme all’attuale fidanzata, Soraia Ceruti, corteggiava Luca durante il trono di Uomini e Donne. Aurora, durante una lunga intervista su Novella 2000, si era detta certa del fatto che se non fosse andata via Salatino avrebbe senza dubbio scelto lei.

Aurora Colombo, appello ad Alfonso Signorini: "Voglio entrare nella Casa"

La Colombo, pur conscia della relazione di Luca con Soraia, ha fatto un appello ad Alfonso Signorini: “Voglio entrare nella Casa o come concorrente o per un confronto con Luca”. Durante l’intervista Aurora asserisce: “Ha dimostrato di essere molto legato alla famiglia”. Non solo, crede che in tv l’ex tronista trasmetta “tanta positività”. A questo punto, Aurora Colombo ammette che vorrebbe rivederlo, perché le è dispiaciuto “non sapere come sarebbe stata una nostra possibile relazione”.

“Me ne sono andata da Uomini e Donne senza riflettere e me ne rammarico. Durante le registrazioni non abbiamo la possibilità di incontrarci tra di noi, è vietato dalla produzione, quindi non ho potuto nemmeno parlargli e spiegargli come stavano veramente le cose”.

Secondo la Colombo, le lacrime di Luca, quando pensa alla fidanzata, non sono del tutto sincere: “Mi sembra esagerata la mancanza estrema che prova Luca per la sua fidanzata. Sarà che su queste cose sono molto razionale e non credo che in due mesi di conoscenza, il tempo che ha unito Luca e Soraia, si possa amare così follemente una persona. Se lui piange è perché è fatto così. È il suo modo di esternare i sentimenti, non sta esagerando, ma per me è prematuro parlare già di amore con la A maiuscola”.

Accoglierà Signorini la richiesta di Aurora? E come reagirà Soraia alle provocazioni e alle parole della sua ex rivale di Uomini e Donne?