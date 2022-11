Antonella Fiordelisi è senza tema di smentita il personaggio più chiacchierato, almeno fino ad ora, della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa, dopo aver avuto con la gieffina un confronto in diretta nel quale ha ribadito di amarla profondamente, è tornato a parlare sulle pagine del settimanale Chi, e ha svelato alla rivista diretta da Alfonso Signorini i nomi dei calciatori che avrebbero contattato l’influencer campana.

I nomi dei calciatori che hanno scritto ad Antonella Fiordelisi

“La richiesta di messaggi di Totti risale ad agosto, ma quando lei ha provato ad aprirla, lui aveva già cancellato. Anche altri calciatori si sono fatti avanti: Zaniolo le aveva fatto noleggiare una barca per incontrarla in Costiera Amalfitana, poi non si è presentato dicendo di aver avuto un incidente. L’ha cercata anche McKennie della Juve, so che si sono visti, ma non è successo niente. Quando lei era legata a Francesco Chiofalo io non mi sono ma messo in mezzo, ma quando la loro storia è finita, l’ho guardata negli occhi e le ho detto ‘non siamo più amici ti corteggerò’. Entrata nella Casa ha sminuito la nostra storia, dicendo che avevo scambiato il bene con l’amore, ho pensato che lo avesse fatto per non compromettere il suo percorso”.