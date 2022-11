Grande Fratello Vip: Francesco Monte smentisce il flirt con Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi ha avuto diverse frequentazioni con personaggi più o meno famosi: da Francesco Chiofalo a Ignazio Moser, e, si mormora, anche con Stefano De Martino. Stando a quello che riportano Isa e Chia, la gieffina avrebbe parlato anche di un flirt con Francesco Monte: “Nelle ultime ore, però, la ragazza ha rivelato di aver avuto un flirt con l’ex tronista Francesco Monte, che in quel periodo aveva avuto una storia con Giulia Salemi”.

Francesco Monte sul flirt con la Fiordelisi: "Non è vero niente"

A quanto pare, però, i due non sono mai stati insieme, ed a confermarlo è proprio Francesco in un’intervista rilasciata a Fanpage. “Non è assolutamente vero niente. Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscente o amico. Ho controllato il mio Instagram. Mi risulta una normalissima conversazione (girata già a chi di dovere tra mia manager e programma), di pochissimi messaggi, iniziata da lei, con un tag in una foto all’evento Pitti Firenze 2018 dove ero ospite per un noto brand. Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì. Per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute. Non ci conosciamo minimamente. Tutto ciò si chiama diffamazione gratuita e per quanto mi concerne non è tollerabile”.

Francesco Monte concede ancora qualche dettaglio in più su questa storia. “Il periodo in questione è giugno 2018. Ero single. Non stavo con nessuno. È stato il periodo pre Grande Fratello a cui ho poi partecipato a settembre 2018. Qualsiasi film mediatico si siano fatte le persone e i media… non esiste! Al massimo quello che sta succedendo nuovamente è la già rivista speculazione, strumentalizzazione e utilizzo improprio del mio nome e della mia figura di essere umano oltre che di arista dello spettacolo”.