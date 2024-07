Carlo Conti ha svelato il cast completo della nuova edizione di Tale e Quale Show, che andrà in onda in prima serata su Rai Uno a partire dal prossimo 20 settembre. Il conduttore, prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo, ha pubblicato su Instagram l’elenco degli 11 concorrenti del talent show.

Il cast di Tale e Quale Show

Justine Mattera, showgirl, attrice e conduttrice televisiva statunitense naturalizzata italiana;

Amelia Villano, speaker radiofonica di Rtl 102,5, cantante, influencer, modella e attrice;

Kelly Joice, cantante francese;

Giulia Penna, cantante, attrice e influencer;

Verdiana Zangaro, cantante. Nel 2003, all’età di 16 anni, partecipò al Festival di Sanremo con il brano “Chi sei non lo so” e si classificò al quarto posto;

Carmen Di Pietro, showgirl, attrice e personaggio televisivo;

Roberto Ciufoli, attore, comico e regista teatrale;

Thomas Bocchimpani, cantante;

Feysal Bonciani, attore e cantante;

Massimo Bagnati, comico e personaggio televisivo;

Simone Annichiarico, conduttore televisivo e figlio di Walter Chiari

La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e dalla new entry Alessia Marcuzzi, dopo l'addio della storica giurata Loretta Goggi. Il quarto giudice sarà a rotazione.

In merito agli esclusi, Deianira Marzano ha rivelato che Sophie Codegoni e Micol Incorvaia, ex concorrenti rispettivamente della sesta e settima edizione del Grande Fratello Vip, sono state provinate ma alla fine non sono state prese.