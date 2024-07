Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset relativi alla stagione televisiva 2024-2025, Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato il ritorno de La Talpa, che sarà disponibile in anteprima su Mediaset Infinity per poi andare in onda alcuni giorni dopo su Canale 5. La scorsa settimana, Davide Maggio ha annunciato che nel cast ci sarà l’ex calciatore Nicola Ventola, e ieri pomeriggio ha svelato anche il nome del secondo concorrente.

Oltre a Ventola, nel cast de La Talpa ci sarà anche una delle più famose ex concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa. La 47enne ha partecipato anche alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi e negli ultimi anni è anche diventata opinionista di diversi programmi tv, tra cui La Vita in Diretta di Alberto Matano.

“Vi abbiamo annunciato (Nicola Ventola). Per par condicio, tuttavia, non possiamo tralasciare la prima donna de La Talpa 4. Possiamo svelarvi in anteprima che a prender parte alla rinnovata edizione del reality che fu di Italia 1 ci sarà Marina La Rosa. Lei è la seconda concorrente.

Concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa ha visto sfumare nel corso degli anni la grandissima popolarità conquistata nel 2000. Refrattaria alla partecipazione ad altri reality, ha comunque preso parte a Reality Circus nel 2006 e all’Isola dei Famosi 14 nel 2019. Prende parte attualmente ad alcuni programmi come opinionista tra i quali La Vita in Diretta”.