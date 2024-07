E’ giunta al capolinea la storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex volto di Temptation Island in un video pubblicato sul suo profilo Instagram nel quale ha chiesto ai follower di avere rispetto per il difficile momento che stanno vivendo entrambi.

“Oggi è una giornata piuttosto complicata per me – ha esordito Lenticchio -, perché io e Drusilla ci siamo lasciati per sempre, definitivamente, non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto gravi che adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti, quello che posso dire è che in questa relazione io ce l’ho messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti. Vi chiedo di avere rispetto per questo momento, perché comunque siamo stati tanti anni insieme, e per noi è un momento difficile, e io sono anche molto dispiaciuto”.