Negli ultimi giorni, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi sono stati protagonisti di un accesissimo scontro a distanza.

Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, e le cose fuori dalla Casa del Grande Fratello sono ulteriormente peggiorate. Tutto è iniziato quando Federico ha commentato la rottura tra Sergio e Greta Rossetti (i due, poi, sono tornati insieme): “Non mi aspettavo che Alessio e Anita si lasciassero, invece Greta e Sergio un pochino di più, forse. Non è un segreto che a me non stia tanto simpatico Sergio, ho visto come lei era vicina a Vittorio e facevo il tifo per loro due perché voglio tanto bene ad entrambi. Non mi è piaciuto che abbia parlato di tradimenti nella sua storia su Instagram, vero o falso che fosse. Non mi sarei comportato così e quando vuoi bene a qualcuno sicuramente non vuoi che stia con una persona che non ti sta particolarmente simpatica. Come persona, da quello che fo visto nella Casa a me Greta piace, ma non ci avrei provato con lei anche se non ci fosse stato Sergio, non era il mio tipo.

Con me Sergio dall’inizio non si è comportato bene, con altri sicuramente sì. In una occasione mi è arrivato all’orecchio che lui mi ha definito una persona falsa, mentre quando ci vedevamo faceva grandi sorrisoni, non mi è piaciuto, continua a non piacermi, ma non c’è odio. Ci sono tante cose che non mi sono piaciute anche all’interno della Casa che hanno riguardato lui”.

Volano stracci tra Sergio D'Ottavi e Federico Massaro

Nelle ultime ore, i due ex gieffini sono stati protagonisti di un acceso battibecco su X (ex Twitter). “Mio caro Federico, il Grande Fratello è finito da un po’, ed io, se non fosse per i tuoi interventi non richiesti, dove esprimi costantemente opinioni sulla mia vita relazionale e non, nella quale tu non sei il protagonista, ti avrei già dimenticato. Baci”, ha scritto Sergio. Immediata la replica di Federico: “Sai fare solo una battuta, Sergio. Non hai nemmeno un minimo di fantasia. Almeno se tu avessi qualcosa da dire di intelligente… Sai solo fare il bullo e per*ulare. Così nella Casa e così fuori. Non fai altro che dimostrarlo a tutti. Se bevessi più latte potresti crescere un minimo”.

Nei giorni scorsi, Federico ha anche smesso di seguire su Instagram Greta Rossetti, e a svelare le ragioni è stato Amedeo Venza: “Federico mi ha detto che ha deciso di togliere il segui a Greta perché avrebbe visto un video postato da Greta sulla purezza d’animo, ecc. Inoltre, vorrebbe tirarsi fuori da ogni contesto ‘tossico’ legato al GF perché vuole stare tranquillo e farsi la sua vita. E poi rivolge un pensiero agli haters che sono spesso feroci e malati nei confronti di chi esprime un proprio pensiero in maniera tranquilla e pacata”. Di tutta risposta, anche l’ex tenatrice ha unfollowato l’ex coinquilino.