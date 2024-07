Dopo i rumor delle ultime settimane, Edoardo Donnamaria è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Martina Di Pietro. Archiviata (non senza polemiche, che proseguono ancora oggi) da più di un anno la storia d’amore con Antonella Fiordelisi, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, lo speaker radiofonico romano ha intrapreso una nuova relazione. I due si sono incontrati negli studi di Forum, ma sono apparsi insieme per la prima volta al matrimonio di Paolo Ciavarro, grande amico di lui, e Clizia Incorvaia.

Le informazioni sul conto di Martina Di Pietro sono davvero pochissime, dal momento che la ragazza ha il profilo Instagram privato e quindi non è dato sapere altro, oltre a quello che è segnato nella biografia del suo account. È un avvocato e nel programma Forum, ricopre il ruolo di uditore, nella legislazione si tratta di funzionari pubblici che hanno un ruolo connesso all'amministrazione della giustizia. Ed è proprio lavorando a stretto contatto nel programma condotto da Barbara Palombelli che Edoardo e Martina hanno iniziato a conoscersi in maniera sempre più approfondita, fino al momento in cui si sono presentati insieme al matrimonio di Paolo Ciavarro, volto anche lui dello storico programma di Rete 4, nonché uno degli amici più stretti di Donnamaria.

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è nata durante la settima edizione del Gf Vip. I due sono stati tra le coppie più amate (ma anche discusse), tanto che sono riusciti a creare un fandom, i Donnalisi (crasi di Donnamaria e Fiordelisi) molto appassionato alla loro storia. Tra alti e bassi, gesti romantici, litigate “memorabili” (una delle quali ha portato alla squalifica di Edoardo) e momenti di incomprensione, la relazione è andata avanti fino al giugno 2023 per poi chiudersi definitivamente non senza strascichi.