Voci e retroscena sul Grande Fratello continuano a tenere banco anche in questa caldissima estate 2024. Negli ultimi giorni è tornata prepotentemente d’attualità la vicenda relativa alla presunta lite tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi alla festa post reality dello scorso marzo. Amedeo Venza ha svelato che la discussione tra i due ex gieffini c’è stata eccome, e se da un lato il fidanzato di Perla Vatiero ha smentito, quello di Greta Rossetti ha invece confermato, ma senza entrare nel dettaglio. Ma non solo. Il surfista, infatti, negli ultimi giorni si è reso protagonista di uno scontro infuocato con un altro ex coinquilino, Federico Massaro, con il quale i rapporti sono tesissimi.

Intanto, sempre Venza e Deianira Marzano hanno fatto emergere un nuovo retroscenache riguarderebbe Alfonso Signorini e un ex vippone. “Dissapori tra ex vippone e Alfonso per colpa di un altro vippone! Restate connessi”, ha scritto l’esperto di gossip in una Instagram storia in cui tagga anche la collega. “Comunque le nostre talpe hanno scoperto che un ex vippone/a si sarebbe offesa con Alfonso perché quest’ultimo avrebbe pensato a un ruolo per un’altra ex vippone all’interno del programma… il panicoooo!”.

Anche in questa storia Instagram è taggata la Marzano che l’ha ripostata sul suo profilo ed ha aggiunto un altro particolare: “Sì, anche perché hanno ripescato un po’ di gente del vecchio Gf, prima li hanno chiamati e accennato e poi non si sono fatti più sentire, loro già si vedevano dentro la casa”.