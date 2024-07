Sta per arrivare nelle sale cinematografiche un film con protagonista anche una famosissima ex concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Valeria Marini, che ha preso parte a Il magico mondo di Billie, con alla regia Francesco Cinquemani. La pellicola uscirà il primo agosto e, insieme a “Queen Valery” ci saranno anche Alec Baldwin, William Baldwin, Elva Trill, Mia McGovern Zaini, Soraya Azzabi, Samuel Kay. Il film è stato presentato all’ultimo Festival di Taormina ed è stato prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e Iervolino & Lady Bacardi Entertainment. Valeria Marini vestirà i panni dell’assistente del malvagio Lord Domino, che imprigiona bambini nel suo castello e usa la loro tristezza come carburante per una sua arma magica.

Il magico mondo di Billie, la trama del film

“Il film racconta la storia della piccola Billie, una bambina che vive con suo padre Tim. I due si vogliono molto bene, ma da quando la mamma di Billie è morta, il loro rapporto è diventato conflittuale. Tim è sempre impegnato per lavoro e la bambina talvolta si sente trascurata. Billie è intelligente e brillante ma odia studiare e si è rifugiata nel suo mondo. È molto legata al suo migliore amico Johnny Puff, una pulcinella di mare di peluche, ultimo regalo della sua defunta madre. Un giorno, dopo l’ennesima lite tra padre e figlia, Billie incontra all’uscita di scuola una strana coppia, Gregory e Florence. I due la invitano al castello di Lord Domino e della sua assistente Hortense (Valeria Marini), dove le promettono di trovare dolci e giocattoli a volontà. Lei accetta sperando di superare il suo sconforto. Una volta arrivati, si rende subito conto che si tratta di una trappola. In realtà Lord Domino imprigiona i bambini per utilizzare la loro tristezza come carburante per un mega cannone con cui vuole conquistare il mondo. A salvarla saranno il suo inseparabile amico Johnny Puff e i Puffins”.

Clicca QUI per il trailer