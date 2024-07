Ida Platano è finita per l’ennesima volta nel mirino degli haters. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di replicare agli insulti ricevuti pubblicando su Instagram gli screenshoot dei messaggi offensivi che ha ricevuto.

“Pagliaccia, ma ne vai pure fiera che ti prendo a fare la saudita in cerca di ca**i in tv? Solo delle squilibrate come te riescono a fare abboccare”, si legge in un messaggio. E ancora: “Pom**nara abbiamo capito che a furia di di**lini ti fanno fare qualche altra delle tue pagliacciate. Se non prendono le sf**ate come te figurati se una donna intelligente accetterebbe. Poveri figli”. E a seguire: “Finalmente lo ca**i” e “Che sfi**ta, non sai più che fare per avere un pezzo di salsiccia maschile”. E Infine: “Tutti si godono l’estate, solo tu vai in giro come un ‘assatanata di ca**i e di soldi”.

A tutti questi messaggi, Ida Platano ha replicato con “Che scnifo”, “Mi fai pena”.