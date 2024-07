La storia d’amore tra Raffaella Scuotto e Brando Ephirikian prosegue a gonfie vele. Al termine di un lungo percorso a Uomini e Donne, l’ex tronista ha scelto di lasciare il programma con la giovane napoletana, nonostante in moti credevano che fosse maggiormente attratto dall’altra corteggiatrice, Beatriz D’Orsi.

Nonostante a dividerli siano moltissimi chilometri (lui vive a Treviso e lei a Napoli) la coppia fa di tutto per trascorrere del tempo insieme, e la loro relazione non sembra aver subito alcuna battuta d’arresto. Nelle ultime ore, rispondendo alle curiosità dei follower, Raffaella ha rivelato quando e come si è accorta di essere innamorata di Brando.

“In tante piccole cose e in tanti piccoli momenti. Dicevo tra me e me: sento che mi sto innamorando, fino a che non l’ho sentito così forte da dirlo ad alta voce (cosa che mi spaventava tantissimo essendo stata da sola per molto). Non ti innamori in un attimo, ma in tanti attimi… E attimo dopo attimo lo senti crescere sempre di più. A volte me ne rendo conto anche dai miei occhi quando lo guardano, senza che possa realmente vederli, li percepisco più luminosi che mai”.

Poi, la Scuotto ha aggiunto: “Cosa direi alla me dell’anno scorso? Le stesse cose di oggi: perseverare, insistere e raggiungere. Di non mollare, di sacrificare e lottare. Che l’errore è contemplato ma non il fallimento. Di godersi i momenti negativi a pieno, piangere, urlare e gioire dei momenti positivi. Permettermi di restare sempre la stessa, semplice, leale, gentile, altruista forse troppo, audace. Di diminuire l’arroganza, l’istinto e l’introversione quando si tratta dei miei problemi e aumentare l’egoismo in modo da non lasciare che gli altri se ne approfittino”.