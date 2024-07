Il Grande Fratello è andato in archivio ormai da quasi quattro mesi, ma non si può dire lo stesso delle polemiche. Nelle ultime ore è esploso un nuovo “drama” che questa volta vede protagonista Giselda Torresan. Ma procediamo con ordine.

Nuovo "drama" post Grande Fratello

Tutto è iniziato lo scorso fine settimana quando Amedeo Venza, dopo aver avuto un battibecco a distanza con Mirko Brunetti, ha vuotato il sacco in merito alla presunta lite avvenuta alla festa post reality tra il fidanzato di Perla Vatiero (che si sarebbe rivolto in maniera poco educata a Greta Rossetti) e Sergio D’Ottavi. Sulla questione è intervenuta anche Giselda, che ha prontamente smentito: “Alla festa non è successo niente Perletti. Quando non si sa di cosa parlare tirano fuori una festa di 4 mesi fa”. Poche ore dopo, Sergio è sbottato e ha replicato alla “montanara”: “A me l’aria di montagna ha sempre fatto bene, ma ovviamente salendo troppo ad alta quota l’ossigeno viene a mancare e si va in stato confusionale pronunciando frasi sconnesse. Ci sta”. A quel punto, la Torresan ha tirato in ballo il papà di Greta, che è stato in carcere: “Almeno io vado a testa alta sempre, arrivo da una famiglia di buoni valori, mai una multa, mai pagato le tasse in ritardo di un giorno e mai stata chiusa dietro le sbarre. Mai fatto un mutuo, sempre lavorato onestamente. Ma il padre dov’è o dove è stato? Buona giornata”.

Greta e Sergio replicano a Giselda

Non si è fatta attendere la replica della Rossetti: “Mio madre non c’è, è vero. Ma ciò non ti autorizza ad usare questo fatto contro di me. Pagare le tasse e rispettare la legge non fanno di te una persona migliore. Ti giustifichi dicendo che facciamo del male agli altri, quindi è giusto farlo anche a noi. Ma ricordati che da quanto sono entrata in quella casa, non ho mai fatto del male a nessuno. Continuate a dipingermi come la carnefice per errori che non ho commesso. Sputate odio su di me da mesi senza fondamento in maniera totalmente gratuita con l’unico motivo. L’invidia! Io ho sofferto in silenzio senza disturbare nessuno. Ora basta, non site miei fan, statemi alla larga, preferisco non avere fan piuttosto che avere dei fanatici come voi. Mettetevi l’anima in pace, io esisto e per fortuna per voi non do fastidio a nessuno. Quanto a Giselda, restatene in montagna perché ragazza fai tanto la buona ma non hai sensibilità”.

Anche D’Ottavi si è scagliato contro Giselda: “Cara Giselda, se pensi che attaccare una persona toccando argomenti privati e sensibili dimostri maturità o forza, ti sbagli di grosso. Quello che hai fatto rivela solamente quanto poco rispettosa e meschina tu sia. E’ particolarmente triste vedere che ti sei immischiata in fatti che non ti riguardano affatto, tentando di difendere situazioni in cui non sei né protagonista né parte coinvolta. Questo atteggiamento non fa che dimostrare una profonda mancanza di carattere e integrità”.

La mamma di Greta querela Giselda

Sulla questione, ovviamente, è intervenuta anche Marcella Bonifacio, mamma di Greta, che ha replicato alla Torresan avvisandola che presto avrebbe ricevuto una querela per le sue affermazioni: “Buongiorno, che bello svegliarsi con questi contenuti. Si vede che effettivamente l’ossigenazione in questo momento non sta passando in quel cervelletto. Io dico che o hai mangiato pane e coraggio o attenzione, perché io avrei un po’ di paura a parlare di certe persone. Però detto questo, ti dico solo che Beatrice non aveva sbagliato su di te. La tua ignoranza sta arrivando proprio oltre la montagna. Ma cosa ti sei fatta?

Ti arriverà una letterina in più visto che oggi sono a Milano posso anche farla scrivere. Sto andando in questo momento a fare la querela perché ho sentito il mio legale e mi ha detto che comunque lei non doveva permettersi di parlare della parte privata di cui sapete. Non faccio pubblicità a lei. Vado dai carabinieri e poi porto la carta al mio legale che pomeriggio sarò lì da lui per le altre. Magari dopo ci pensa due volte prima di voler emergere così infangando e parlando poi male, specialmente quando parli di terze persone sui social”.