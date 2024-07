La scorsa domenica, il profilo di Achille Costacurta è stato chiuso dopo che il figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta aveva pubblicato commenti poco carini sulla madre, foto di mazzette di soldi, messaggi allusivi e strane bustine contenenti una sostanza non identificata.

Fanpage.it ha contattato il rappresentante di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ma i due hanno preferito non commentare. “Raggiunto da Fanpage.it, il rappresentante di Colombari e Costacurta ha preferito non commentare. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, la polizia postale si starebbe occupando di chiarire quanto accaduto. Intanto, il profilo Instagram di Achille Costacurta è stato disattivato”.

Alcuni mesi fa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la Colombari aveva parlato del rapporto complesso con il figlio: “Con il periodo dell’adolescenza di Achille sono sorte delle dinamiche difficili da gestire. Il periodo storico è diverso da quello in cui siamo cresciuti noi, e nessuno ci ha insegnato come fare i genitori. Cerchiamo di fare il nostro meglio. A volte si lavora sul castigo, altre volte sul premio. Se abbiamo un bel rapporto? Nì. Come quello che possono avere le mamme con un figlio maschio diciannovenne. Non sempre la pensiamo allo stesso modo”.