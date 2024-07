Tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva che prenderà il via il prossimo settembre c’è senza dubbio Tale e Quale Show, il talent show condotto da Carlo Conti.

Dopo l’addio di Loretta Goggi, in giuria sembra ormai certo l’arrivo di Alessia Marcuzzi, e il portale TVBlog ha smentito la presenza di un quarto giudice: “A proposito del quarto giurato, vi avevamo detto che era in corso la ricerca del personaggio che avrebbe affiancato in pianta stabile il terzetto Marcuzzi-Panariello-Malgioglio. Ebbene, secondo le ultime notizie, non ci sarà nessun quarto giurato. O meglio, non ci sarà nessun quarto giurato fisso. Carlo Conti ed il suo team hanno infatti decisi di perpetrare il modus operandi delle passate edizioni. Vedremo, infatti, di settimana in settimana, l’approdo nella giuria dello show un giurato differente. Magari, perché no, uno tale e quale ad un grosso personaggio del mondo dello spettacolo”.

Per ciò che riguarda i papabili concorrenti, invece, TvBlog ha rivelato che i tra i primi provinati ci sarebbero Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Corrado Tedeschi, Elena Barolo, Costanza Caracciolo e Beppe Quintale, e a questi si aggiungono anche Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera, Samuel Peron e Beatrice Luzzi, quest’ultima reduce dall’avventura al Grande Fratello.