Nei giorni scorsi, Federico Massaro ha smesso di seguire Greta Rossetti su Instagram. Come rivelato da Amedeo Venza, il modello avrebbe assunto questa decisione in seguito ad alcune parole dell’ex tentatrice.

“Federico mi ha detto che ha deciso di togliere il segui a Greta perché avrebbe visto un video postato da Greta sulla purezza d’animo, ecc. Inoltre, vorrebbe tirarsi fuori da ogni contesto ‘tossico’ legato al GF perché vuole stare tranquillo e farsi la sua vita. E poi rivolge un pensiero agli haters che sono spesso feroci e malati nei confronti di chi esprime un proprio pensiero in maniera tranquilla e pacata”.

Se Federico e Greta, nella Casa del Grande Fratello, avevano un bel rapporto, lo stesso non si può dire per quello con Sergio D’Ottavi. Lo scorso giugno, Massaro si era sfogato sui social dopo essere stato attaccato dai cosiddetti Sergetti: “Io e Sergio non ci cag**amo, ok? Io ogni tanto dico una cosa perché non mi sta simpatico, non mi starà mai simpatico, si è comportato male con me dentro la Casa per quello che io sono. Ma che io vi stia simpatico o meno, che voi siate fan di Sergio o meno, certi livelli di odio fanno schifo. Quindi, veramente, fate due più due, perché non è normale. Non potete fare certi commenti alla gente, anche io mi arrabbio, ma non faccio certi commenti alla gente, e io sono una persona istintiva, ma io non faccio e non dico certe cose, anche se sono una persona istintiva, anche se sbaglio”.

Nelle ultime ore, però, rispondendo ad alcuni utenti che lo invitavano in una room su X (ex Twitter) l’ex gieffino ha aperto alla possibilità di un confronto con Sergio: “L’unica persona con cui avrebbe senso parlare per risolvere le cose è Sergio, ma al momento non ne ho intenzione. Fare una room a caso ha poco senso, specialmente a quest’ora con Dio sa chi dentro. Mi ricordo bene cos’è successo l’ultima volta”.