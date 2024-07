Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi potrebbero lavorare insieme. Dopo le voci circa un presunto fidanzamento ufficiale (ad oggi né confermato né smentito dai diretti interessati), sembrerebbe che i due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello abbiamo un progetto lavorativo in comune.

Lo scorso 12 luglio, in occasione dell’evento di coppia in Sicilia, durante il quale si erano mostrati più complici e affiatati che mai, i due ex gieffini avevano svelato ai fan di cosa si tratta: “Ci è venuto in mente di fare un format insieme, un po’ surreale a puntate. Siamo stati ispirati da un luogo particolare. Ci stiamo un po’ riflettendo, ma per adesso non abbiamo molto tempo. Appena troveremo lo spazio, secondo me potrebbe essere una cosa simpatica”.

Non ci resta che aspettare per scoprire il progetto dei BeaBaldi. Nel frattempo, Garibaldi ha informato i suoi sostenitori che per il momento ha lasciato il suo lavoro da collaboratore scolastico.