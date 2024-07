Loretta Goggi ha deciso di lasciare Tale e Quale Show dopo tredici edizioni. Al suo posto ci sarà Alessia Marcuzzi, che completerà la giuria con Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Il quarto giurato, invece, non sarà fisso ma, come accaduto negli ultimi anni, a rotazione. Tra questi, ci sarà anche Stefano De Martino, che dunque rincontrerà la Marcuzzi (entrambi di recente sono finiti nuovamente al centro del gossip per un presunto flirt).

“Sarà Alessia Marcuzzi a prendere il posto dell’uscente Loretta Goggi nella giuria di Tale e Quale Show, il talent di Rai Uno condotto da Carlo Conti - si legge su FanPage -. Lo conferma anche Tv Sorrisi e Canzoni che annuncia lo sbarco della presentatrice nel programma. Marcuzzi siederà tra i due giurati confermati, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. I tre giurati fissi, inoltre, saranno affiancati di puntata in puntata da un quarto giudice a rotazione: tra i volti già confermati quelli di Stefano De Martino, Pupo e Geppi Cucciari”.

Sul fronte concorrenti, invece, Deianira Marzano ha svelato che nel cast dovrebbero esserci Giulia Penna ed Amalia Villano: “Giulia Penna cantante e Amalia Villano speaker di Radio Z quasi confermate a Tale e Quale Show, al provino sono piaciute molto, ad un passo dalla firma”.

Tale e Quale Show, tutti i vip provinati

Beatrice Luzzi, Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera, Samuel Peron, Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Corrado Tedeschi, Costanza Caracciolo, Elena Barolo, Sophie Codegoni, Beppe Quintale, Giulia Penna, Amalia Villano