Ieri, martedì 16 luglio, è stata presentata la stagione 2024-2025 dei palinsesti Mediaset. Scopriamo nel dettaglio le conferme e le novità di Canale 5.

“Le produzioni di punta sono tutte confermate, a partire dai reality show. A dare il via alla nuova stagione (da settembre) sarà la seconda edizione (dopo quella estiva, attualmente in onda) di Temptation Island, poi il Grande Fratello, giunto alla diciottesima edizione, condotta da Alfonso Signorini – si legge su TvBlog -. Seguirà L’Isola dei Famosi nel 2025, ma a incuriosire è il ritorno de La Talpa in una veste innovativa e sperimentale condotta da Diletta Leotta. La messa in onda sarà riservata in esclusiva su Mediaset Infinity e in un secondo momento su Canale 5 salvo la finale che, al contrario, prima andrà in onda sulla rete ammiraglia e poi su Mediaset Infinity. Il cast sarà interamente composto da vip.

Per tutta la famiglia torna Io canto e i suoi spin-off dopo il buon gradimento della scorsa annata: Io canto versione ‘Generation‘, ‘Senior‘ e ‘Family‘. Confermati Zelig e anche Lo show dei record, due titoli pronti a tornare anche nei prossimi mesi. Su Canale 5 tornerà anche Chi vuol essere milionario ma in una edizione torneo, con i campioni pronti a sfidarsi nella scalata verso il milione (di euro). Alla conduzione Gerry Scotti, in prima serata.

Confermati tutti i programmi di Fascino/Maria De Filippi: Tu sì que vales, Amici, C’è posta per te. Inoltre sono previsti due speciali prime time “Amici/Verissimo” con la collaborazione tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin per celebrare il successo, negli anni, dei concorrenti del talent show. Ritornano Il Volo con tre prime serate nella primavera 2025 e nel 2026 con due concerti di Natale per due anni. Previsto anche il ritorno di Pio e Amedeo con 4 serate nella primavera del 2025, 4 nella primavera 2026 e altri progetti “work in progress”.

Serate speciali per Vasco Rossi, Andrea Bocelli, i Pooh e Annalisa. A presentare la serata di Vasco Rossi sarà Claudio Amendola (che intervisterà anche il cantante) mentre Michelle Hunziker sarà alla guida dei due eventi con i Pooh e Andrea Bocelli. Non solo concerti ma anche lati personali e racconti dei protagonisti degli show.

Nel preserale si parte con La ruota della fortuna, poi Avanti un altro e, infine, Caduta libera. Confermato Pomeriggio 5 con la conduzione di Myrta Merlino".