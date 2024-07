La scorsa settimana, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica condotta da Gabriele Parpiglia in onda sull’emittente napoletana Radio Marte, Deianira Marzano aveva rivelato che era in corso un avvicinamento tra Martina Nasoni e il noto chef Federico Fusca. L’ex concorrente del Grande Fratello, vincitrice della sedicesima edizione del reality (l’ultima in versione “Nip”), durante il GF Vip 7 era tornata per alcune settimane nella Casa di Cinecittà in qualità di ex fidanzata di Daniele Dal Moro. “Federico Fusca sta corteggiando Martina Nasoni, mette like alle sue foto – ha rivelato l’esperta di gossip -. Federico Fusca è il famoso chef di Antonella Clerici. Sarebbe una bella coppia”.

Ieri sembra essere arrivata la conferma della relazione da parte della stessa Martina, che ha condiviso tra le sue Instagram stories un video in cui si trova in compagnia di Federico in auto, nel quale i due appaiono decisamente complici.

Federico Fusca, chef pistoiese da milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok, è uno dei volti del programma E’ sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici, oltre che amico dell’ex gieffina Rosy Chin. Il suo successo nasce dalle difficoltà della pandemia, quando è costretto a interrompere il suo lavoro nella ristorazione ritrovandosi in cassa integrazione con sua figlia Greta nata da pochi mesi. Nella cucina dei suoi genitori a Bottegone comincia a girare video destinati ai social, proponendo piatti tradizionali da gustare e replicare. Vedendo i primi risultati, apre uno studio suo, con una cucina e un set di luci professionale. Adesso da quattro anni vive a Milano.