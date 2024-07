Sonia Buruganelli e Angelo Madonia fanno coppia fissa ormai da diversi mesi. Lo scorso maggio, il settimanale Chi li ha immortalati per la prima volta insieme: “Hanno fatto un giro in centro in macchina, ma poi, non riuscendo a trovare parcheggio, sono tornati verso casa di lui. E qui vediamo lui che entra nella propria abitazione e, poco dopo, la Bruganelli che raggiunge lo stesso portone, dopo aver fatto il giro dell’isolato”. In seguito sono stati visti mentre camminavano mano nella mano.

A confermare la storia con Sonia è stato lo stesso Madonia a Novella 2000: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo”. Entrambi hanno figli e sono reduci da relazioni importanti: la Bruganelli con Paolo Bonolis, e Angelo con Ema Stokholma, quindi è comprensibile che la loro intenzione sia quella di mantenere un profilo basso.

Nel frattempo, come anticipato da TvBlog, Angelo Madonia a settembre troverà Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, dato che Milly Carlucci è riuscita ad arruolare l’ex opinionista del Grande Fratello Vip.