Insieme a Beatrice Luzzi, Perla Vatiero è stata senza dubbio una protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello (che l’ha vista trionfare). Tuttavia, una volta uscita dalla Casa di Cinecittà, l’influencer campana ha dovuto fare i conti con numerosissime critiche. Di recente, l’ex gieffina è stata attaccata per via di una foto postata su Instagram relativa ad un suo viaggio a Sharm el Sheik con il fidanzato Mirko Brunetti. Stanca di essere criticata, Perla ha ammesso che sta soffrendo e che avverte la pressione.

“Per tutto l’amore che metto in ogni cosa, in ogni lavoro che svolgo e in ogni scelta che prendo, darò sempre tutta me stessa. Non sono in un periodo facile della mia vita sia per le pressioni, sia per le tante critiche che sto ricevendo, ma sto imparando con il tempo a non dare loro l’importanza che non meritano perché è proprio quando le leggo che emergono le mie debolezze”.

La Vatiero ci ha poi tenuto a ringraziare i suoi numerosi sostenitori: “Allo stesso tempo voglio ringraziare tutti voi che mi capite, difendete, seguite e apprezzate per quella che sono, in ogni momento e circostanza, perché è grazie a voi che mi si riempie il cuore. È grazie al vostro supporto che trovo la forza di raggiungere i miei obbiettivi e anche quella di accettarmi per quella che sono anche dal punto vista estetico, perché come tutti anche io sono umana e come tale ho mille difetti da accettare. Con questo messaggio desidero dirvi insomma che nonostante tutto sto bene e che per quante volte nella mia vita possa cadere, mi rialzerò sempre più forte, grazie ai valori che la mia famiglia mi ha sempre insegnato e trasmesso. Costanza e perseveranza per raggiungere grandi obiettivi”.