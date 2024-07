La coppia di Temptation Island formata da Alex Petri e Vittoria Bricanello è senza dubbio quella che ha sorpreso maggiormente i telespettatori. Da una parte, lui si è abbandonato tra le braccia della single Nicole Belloni, dall’altra, invece, lei ha addirittura baciato appassionatamente il tentatore Simone Dell’Agnello pochi istanti prima del falò di confronto finale. Inevitabilmente, la loro storia d’amore è giunta al capolinea e sono usciti separati dal programma.

Alex Petri sul rapporto con la single Nicole Belloni

“Con Nicole ci siamo scritti e sentiti un po’ di volte e chiaramente non ci siamo visti, però abbiamo un bel rapporto. Entrambi ci siamo vissuti un momento bello, è una bellissima ragazza e persona però il mio obiettivo l’ho raggiunto anche grazie a lei. Perché avendo interesse anche in un’altra persona ho capito che forse non avevo più interesse verso la mia fidanzata”.

Vittoria e Simone si stanno frequentando

A distanza di un mese, durante la consueta chiacchierata con gli autori, Vittoria è stata raggiunta dal tentatore Simone. I due si stanno frequentando.

“E’ stata una bellissima sorpresa conoscerla, perché non me l’aspettavo – ha detto l’ex tentatore -. Io ero andato nel programma per un percorso mio dopo un anno difficile e una storia lunga 8 anni. Mi sono lasciato da un anno, quindi zero aspettative. I primi giorni non ci siamo guardati, lei era molto ancora sull’altra parte del villaggio, stava male. Poi, una volta in spiaggia abbiamo parlato di cose nostre personali e da lì è scattato qualcosa e ci siamo guardati con occhi diversi. E da lì è nata la situazione che poi è andata oltre, c’è stata molta chimica, non dico altro.

Ci stiamo vivendo. Io avevo il timore che da parte sua potesse essere solo una cosa inerente al programma e invece le cose stanno continuando e l’interesse da parte sua era ed è reale.

Lei ha sofferto tanto, io per primo ho avuto una storia lunga e so che vanno rispettato anche altre persone. Sto bene, mi piace, mi attrae e mi sembra sincera. Ci sentiamo tutti i giorni, ma proprio una cosa spontanea, come due fidanzati!”.