Il “viaggio nei sentimenti” di Raul Dumitras e Martina De Ioannon si è concluso durante l’ultima puntata di Temptation Island, e i due ragazzi romani hanno deciso mettere un punto alla loro storia d’amore uscendo dal programma separati. In realtà, si è trattato di una decisione che è stata presa da lei, che ha ammesso di non essere più innamorata come prima dell’ormai ex fidanzato.

A distanza di un mese dal falò di confronto finale, tra Raul e Martina è finita definitivamente, come raccontato da entrambi nella consueta intervista rilasciata ai microfoni di Witty (clicca QUI per l'articolo). Ma la domanda che molti telespettatori si fanno è se la De Ioannon e il tentatore Carlo Marini si stanno frequentando. Ecco come stanno le cose.

Le parole di Martina sul rapporto con Carlo

“Carlo mi ha contattato il giorno dopo che sono uscita dal programma, inizialmente abbiamo parlato in modo molto sporadico, quando poi, parlando, ci siamo aperti e abbiamo iniziati a fidarci, ci siamo visti, però da qui a definire un rapporto con lui adesso non riesco, altrimenti oggi starei qui con lui. Per ora ce la viviamo entrambi serenamente, comunque sono uscita da una relazione che per me è stata importantissima e vado piano”.

Poi Martina ha concluso: “Mi auguro di trovare una persona che penso di aver inquadrato nella mia testa, ma soprattutto mi auguro di vivere sempre con la stessa onestà con la quale ho vissuto nel programma. Mi auguro di trovare un rapporto sano, ognuno con i propri spazi, dove si parla tanto e ci si ascolta, e nel quale si cerca di risolvere i problemi senza per forza finire a litigare o a scontrarci. Un rapporto da persone più adulte”.