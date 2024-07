Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati senza dubbio due dei protagonisti della stagione televisiva targata Mediaset. Prima l’avventura a Temptation Island, programma nel quale è stata sancita la fine della loro storia d’amore, poi il Grande Fratello, al termine del quale sono tornati ad essere una coppia. Tutto sembrava procedere a gonfie vele ma, una recente indiscrezione lanciata da Amedeo Venza sembra aver scosso gli equilibri tra i due ex gieffini. Una foto pubblicata sui social (e poi rimossa) da un amico di Mirko, e ripresa dall’esperto di gossip avrebbe provocato non pochi problemi tra l’imprenditore rietino e la fidanzata. “Mirko Brunetti ha trascorso la giornata con un suo amico (che ha pubblicato delle storie e le ha tolte poco dopo) e altre due belle ragazze. Una è… infatti se vedete la piscina è la stessa! Tutto questo (pare) all’insaputa di Perla!”, ha scritto Venza.

Lo sfogo di Mirko Brunetti

Mirko aveva replicato ad Amedeo, sostenendo che fosse passato a salutare dei suoi amici, ma al contempo aveva lasciato intendere che questo gossip gli avrebbe potuto creare dei problemi con Perla: "Sono costretto a precisare (e sapete bene quanto a me non piaccia fare certe cose), che tutto quello che sta girando è è solamente frutto della fantasia di qualcuno. Una giornata di relax con gli amici è stata trasformata dai soliti “noti” in qualcosa di assurdo, seguendo volontariamente la strada più cattiva. Detto questo invece, confermo la mia presenza in quella casa giusto il tempo di un aperitivo o giù di lì ed invito chiunque a poter dimostrare dove sia effettivamente il mio grave errore. Probabilmente non c’erano altre immagini da mostrare se non quelle dove si vede qualcuno che non sono io.

A sottolineare la poca intelligenza di chi riporta certe notizie, è stata l’omissione intenzionale della presenza dei padroni di casa, dei loro amici e dei bambini con cui tra l’altro ho avuto il piacere di giocare e scherzare. La storia cancellata dal mio amico, che tra l’altro sta subendo minacce ed offese indicibili, non aveva nulla a che fare con quanto riportato e soprattutto non con me, (era stata fatta a casa sua e tolta perché con la targa della macchina visibile).

Inutile precisare di non aver dormito in quella casa, perché trovo tutto questo molto deprimente e pericoloso. Queste notizie stanno provocando gravissimi problemi personali e non ho motivo di nasconderlo, perciò stavolta verranno presi provvedimenti molto seri verso chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza”.

Pace fatta tra Mirko e Perla?

Da allora, i due non si sono mostrati più insieme sui social, facendo scattare più di un campanello d’allarme tra i loro fan. Tuttavia, in una foto pubblicata dalla Vatiero nella quale si vedremmo il riflesso di Brunetti in un cucchiaino, ha riacceso le speranze dei sostenitori della coppia, i quali sono convinti che i due abbiano superato la crisi.