L’undicesima edizione di Temptation Island è andata in archivio con la puntata di ieri, giovedì 25 luglio, che ha fatto registrare un record assoluto: è stata infatti vista da 3.722.000 telespettatori con uno share del 31,8%, miglior risultato di sempre.

Il “viaggio nei sentimenti” di Martina De Ioannon e Raul Dumitras è giunto al capolinea con la decisione di uscire separati dal programma. Una decisione che è stata presa più che altro da lei, che ha ammesso di non essere più innamorata come prima dell’ormai ex fidanzato. Ma cos’è successo tra i due dopo la fine di Temptation Island? Raul e Martina non sono tornati insieme, e sembra che i due stiano frequentando altre persone. Lui, in particolare, starebbe vedendo una delle tentatrici.

Deianira Marzano ha rivelato che Martina ha visto due o tre volte il tentatore Carlo Marini, ma che adesso ha un’altra relazione, mentre Raul sta vedendo la tentatrice Nicole Belloni (amica di Greta Rossetti): “Dopo il falò di confronto? Non stanno più insieme Raul e Martina. Pare che lei con Carlo si sia vista due volte dopo il programma, ma che adesso si stia frequentando con un campano benestante. Nuova love story? Una mia follower ha aggiunto: “Martina si è vista più volte e si sente con uno che conosco. Sicuro al 100%. Si seguono pure sui social adesso. Non so se è uscita con Carlo o meno, però mi hanno detto che si sono visti due o tre volte a distanza di tempo”.

Anche Alessandro Rosica ha confermato le nuove frequentazioni dei due protagonisti di Temptation Island: “Martina è rimasta con il tentatore e lui dopo due giorni stava con Nicole. L’amore è un’altra cosa. Raul si sta divertendo parecchio. Mi dicono che è molto affiatato con la ragazza che ha adesso, si divertono molto, capitemi, ma fanno bene sono giovani e sono all’inizio di una frequentazione. Però vacci piano caro Raul che non hai più 20 anni”.

"Martina tornerà con Raul", la segnalazione

Ma non è tutto. Stando ad un’altra segnalazione arrivata a Deianira, infatti, si parla della possibilità che Martina possa ritornare tra le braccia di Raul: “Martina dopo l’estate tornerà da Raul. Lei è molto capricciosa e viziata e Raul l’accontenta in tutto, dallo shopping a vacanze di lusso in tutto il mondo. Raul è un imprenditore molto più benestante di Carlo”. Il “Carlo” in questione è Carlo Marini, tentatore con il quale la De Ioannon si è molto avvicinata durante il suo percorso ad Is Morus Relais.