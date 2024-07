Tony Renda e Jenny Guardiano, rispettivamente 42 e 26 anni, sono giunti al termine del loro “viaggio nei sentimenti” nell’ultima puntata di Temptation Island.

Sono entrati nel programma perché lei si lamentava che il fidanzato la tenesse sotto controllo non permettendole nemmeno di scegliere come vestirsi, mentre lui sosteneva solo di volerla proteggere. Intanto, però, dopo poche ore di permanenza nel villaggio, Tony ha confessato di aver portato avanti da sempre una “doppia vita”. Jenny lo ha visto scatenarsi e flirtare ad Is Morus Relais, e dalla delusione è arrivata alla consapevolezza di meritarsi di più e anche godersi i suoi 26 anni. A poche ore dal falò, vediamo Tony in un video che si cosparge il capo di cenere, dicendo che la sua ragazza gli manca tanto e che merita tutto perché è dolce e “a volte mi chiedo chi gliel’ha fatto fare a stare con me”.

Dopo un lungo confronto al falò, in cui lui dice di essere cambiato e di voler ricominciare da zero, alla fine fine arriva la sorpresa: "Ci vorrà tempo perché mi fidi di lui, io non smetterò mai più di essere Jenny ma non mi sento di buttare via cinque anni quindi voglio dare una possibilità a questo rapporto, quindi ci voglio riprovare con la nuova Jenny". Si abbracciano, si baciano e lui la rassicura: “E’ cambiato tutto, siamo due persone nuove”. Una scelta che ha senza dubbio spiazzato i telespettatori. Ma sotto ci sarebbe dell’altro.

Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, infatti, fonti vicine alla coppia fanno sapere che la partecipazione a Temptation Island è stata propedeutica ad un possibile approdo di Jenny nel mondo dello spettacolo. “Persone vicine riportano che Jenny e Tony dicono che sia stato utile partecipare al programma soprattutto perché lei spera di poter lavorare nel mondo dello spettacolo e a loro detta: ‘Tony si è fatto conoscere per il suo lavoro (fa il dj, ndr)’”. Poi è arrivata un’altra segnalazione sulla coppia che sembra confermare questa ipotesi: “Jenny e Tony sono amici di una mia collega, ma loro è stata solo una mossa commerciale, in realtà sono una coppia molto ‘aperta’”.