L’undicesima edizione di Temptation Island si è conclusa con il botto. L’ultima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, infatti, è stata guardata da 3.722.000 telespettatori con uno share del 31,8%, miglior risultato di sempre.

Il post di ringraziamento di Filippo Bisciglia

“Grazie! Chiudiamo questa edizione con il record di sempre, 32% di share. Non ho parole! Immensa gioia per me e per tutte le persone che lavorano per il programma. lo ripeterò sempre Temptation Island siete anche e soprattutto voi… Grazie anche a tutti gli amici di Instagram, di X e di Facebook che ci tengono compagnia e ci fanno divertire durante tutto il viaggio. Agli amici di X, sappiate che siete stati primi in tendenza ‘Italia e Mondo’ dalla prima puntata fino all’ultima. Noi con voi e voi con noi”.

Gli ascolti dell’access prime time riportati da DavideMaggio.it:

Su Rai1 Un viaggio a quattro zampe ha ottenuto un ascolto medio di 1.511.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Wolf Call: Minaccia in alto mare intrattiene 567.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Bastardi senza gloria ha incollato davanti al video 624.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 Il complicato mondo di Nathalie segna 606.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer totalizza un a.m. di 703.000 spettatori (5.3%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 856.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 Balla coi lupi ottiene 190.000 individui all’ascolto con l’1.6%. Sul Nove I corti di Aldo Giovanni e Giacomo raduna 448.000 spettatori (3%).