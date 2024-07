Tra Fedez e una delle ex cognate, Valentina Ferragni, non corre buon sangue. I due hanno smesso ormai da tempo di seguirsi su Instagram, e alcuni mesi fa il rapper aveva lanciato alla sorella dell’ormai ex moglie una frecciatina decisamente velenosa.

Nella giornata di ieri, la sorella di Chiara è finita – involontariamente – al centro del gossip perché ha incontrato per puro caso la nuova fiamma di Fedez. L’influencer, infatti, era alla stessa sfilata Guess a Forte dei Marmi, e tra le modelle che hanno sfilato in passerella c’era anche Garance Authié. Con Valentina c’era anche Veronica Ferraro, migliore amica di Chiara Ferragni nonché acerrima nemica del rapper. A rivelarlo è stata la pagina Very Inutil People

“Garance Authié (la nuova frequentazione di Fedez) sfila a Forte dei Marmi per Marciano by Guess, davanti a Valentina Ferragni e Veronica Ferraro (rispettivamente, la sorella e la migliore amica di Chiara Ferragni, nonché acerrime “nemiche” di Fedez).

Nel frattempo, la storia tra Fedez e Garance prosegue a gonfie vele. “Secondo le ultime voci di gossip, lui sarebbe in vacanza con Garance Authié – si legge su Vanity Fair -. Il cantante sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Saint Tropez. Non è solo. A bordo di uno yacht ci sono alcuni amici. E ci sarebbe anche Garance Authié, la modella francese con la quale è stato visto in diverse occasioni e perfino mano nella mano. – si legge sul magazine – I due sembravano molto vicini fino a poco tempo fa. Poi sono circolate voci su un presunto flirt tra il cantante e Sveva Magatti. Ora, invece, certe immagini condivise tra le Instagram Stories confermerebbero la presenza dei due a bordo dello stesso yacht”.