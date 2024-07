Mancano meno di due mesi all’inizio del Grande Fratello, e gli autori sono al lavoro per completare il cast della nuova edizione. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, Alfonso Signorini ha pensato, per ciò che riguarda i “Vip”, a Vera Gemma: “Alfonso è molto interessato a lei. Possiamo dirvi che è stata la prima famosa ad essere contattata e provinata”.

L’ex naufraga dalle pagine di Diva e Donna ha confermato di aver incontrato gli autori, ma ha specificato di non aver ancora firmato nessun contratto: “Sì, è vero che ho avuto un incontro con chi realizza il programma, ma questo non vuol dire che poi mi prenderanno. Staremo a vedere”.

Vera Gemma potrebbe non essere l’unica a varcare la soglia della porta rossa. Infatti, secondo Alberto Dandolo, anche il fidanzato sarebbe in trattativa: “Ma per quanto la riguarda c’è un’altra novità - si legge sul settimanale Oggi -. Ora i due sono inseparabili e in trattative per partecipare in coppia alla prossima edizione del Grande Fratello, lo storico reality del Biscione che andrà in onda a partire dal prossimo settembre in prima serata su Canale 5”.

La Gemma è stata lungamente corteggiata da Signorini, e questa potrebbe essere la volta buona. Nel 2021 aveva dichiarato: “Se mi vedrete al prossimo GF Vip? Posso dire che vorrei farlo, mi piacerebbe, ma non c’è nulla di sicuro e non posso confermarlo. Ho fatto Pechino Express, ma quel programma ha un altro tipo di pubblico e di esperienza. Se la sovraesposizione mi potrebbe rovinare? Ma oggi tutti fanno tutti i reality e quindi non vedo quale sia il problema da questo punto di vista. Poi dipende da l’uso che uno ne fa e da come si comporta. Ho già fatto decenni di gavetta e i reality sono al massimo una cosa nuova che faccio. Poi il Grande Fratello Vip mi permetterebbe di farmi conoscere da un pubblico molto ampio”.