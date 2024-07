Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island. Tony Renda e Jenny Guardiano, una delle coppie protagoniste di questa edizione, hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Ma cos’è successo tra di loro a distanza di un mese? La coppia si è mostrata insieme, e lei ha raccontato: “Questo mese è stato un mese di prova per Tony, e volevo capire se questo Mister Hyde poteva ancora uscire anche perché se esce rischia grosso – ha detto Jenny -. In un certo senso, nei miei confronti ha iniziato a sapere gestire la gelosia, io sono libera di vestirmi come mi va, anche qualcosa di scollato e lui non parla. Sono andata a trovare le mie amiche, ho prenotato un viaggio con loro”.

“Il mio percorso è stato importante perché ha cambiato tante cose e ho capito che su tante cose sbagliavo. Sul fatto che la limitavo, la snaturavo, non era corretto. Lei è giusto che viva la sua vita, insieme a me anche io insieme a lei, come vogliamo viverla - le parole di Tony -. Mister Hyde non ci sarà più, quella era una repressione creata da lei nel nostro rapporto, ma ora esiste perché le ho dimostrato che mi so divertire senza che vado con nessuna donna.

Il problema era la repressione creata dal nostro rapporto, troppi compromessi e non dobbiamo vivere con i compromessi. Tante colpe io non le ho, tante colpe sono di Myster Hyde, non mie, è stato lui a sbagliare, non io. Alla fine non esiste più, è stato mandato in vacanza per un lungo periodo”.