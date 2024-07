Il “viaggio nei sentimenti” di Raul Dumitras e Martina De Ioannon si è concluso durante l’ultima puntata di Temptation Island, e i due ragazzi romani hanno deciso di uscire separati dal programma. In realtà, si è trattato di una decisione che è stata presa da lei, che ha ammesso di non essere più innamorata come prima dell’ormai ex fidanzato. Ma cos’è successo tra i due dopo la fine il falò di confronto finale? Pochi istanti fa, il portale Witty ha pubblicato la clip con le parole di Raul e Martina, che a distanza di un mese hanno di fatto confermato di aver messo fine alla relazione.

Le parole di Raul Dumitras

“Finito il falò diciamo che c’era un mix di emozioni forti. Ero tanto deluso e dispiaciuto. Ho avuto un crollo, piangevo, non mi capita spesso, e ripensavo ad un sacco di cose successe lì, successe in passato… E quindi in quel momento lì avevo la testa che mi frullava in tutte le direzioni. Appena tornati a casa mi è mancata perché ci vivevamo tantissimo, quindi è stato particolare tornare e non averla.

Inevitabilmente puoi essere deluso tantissimo da una persona, ma non è che puoi eliminare il sentimento come se niente fosse, non passa se è amore […] Alla fine, per quello che si è visto nel programma è emerso che non ero io il problema e che c’è sempre stato qualcos’altro sotto. E’ venuta fuori anche un sacco di rabbia perché ho anche ripensato a dei momenti nei quali mi sono sentito sbagliato e mi davo colpe, ma le liti arrivavano perché dall’altra parte lei non aveva i miei stessi obiettivi. Io stavo su un altro livello nella nostra relazione, un altro tipo di amore, un altro tipo di rispetto, di pensiero e di idee per la coppia. Lei la facevo molto più brillante, non mi è piaciuto come si è posta, diciamo che non mi aspettavo quasi nulla di quello che ho visto.

Sapevo che avrebbe fatto amicizia con chiunque, mi piace quel lato lì di Martina, ma non mi aspettavo che entrasse in intimità, mi ha sminuito, ha parlato male di me, speravo di essere altro per quella persona rispetto a quello che è venuto fuori. Rispetto al sentimento verso Martina sarei falso a dire che non c’è nulla, però non ti nego che è andato a scemare tantissimo, ho perso stima e l’immagine che mi ero fatta di quella persona. Non ci siamo più sentiti, ma non ti nego che da lei mi sarei aspettato una richiesta di confronto che invece non è arrivato, mi ha continuato a confermare quello che ho visto dentro. Insomma, non se n’è tanto fregata!

Il percorso è stato molto più forte di quanto mi sarei mai aspettato. Mi ha tolto una persona che per me era tutto e con cui avrei voluto fare delle cose importanti, però allo stesso tempo mi ha dato consapevolezza e forza. Mi sono riscoperto tanto e sono molto fiero del mio percorso. Mi auguro di vivere sempre così, nel senso con la massima sincerità e purezza di essere sicuramente più maturo e calmo, ma di non cambiare mai, di dare quello che do e di cercare di ricevere lo stesso”.

Le parole di Martina De Ioannon

“Il rientro a casa me lo aspettavo diverso, perché comunque pensavo di accusare il colpo, perché Raul ha sempre fatto parte della mia quotidianità, quindi ero convinta che mi mancasse. Invece una volta rientrata ho capito di aver preso la decisione giusta, non pensavo che andasse così questa esperienza perché ero convinta di amare Raul e di voler risolvere il problema della gelosia, ma dopo la prima settimana ho capito che non era già più così. Confrontandomi con altre persone ho capito che i problemi erano altri, che non riconoscevo in lui la persona con cui volevo stare per la vita.

Dentro di me è nata anche una sorta di empatia nei confronti di un’altra persona (il tentatore Carlo Marini, ndr), e anche lì ho preferito essere onesta. Avrei potuto prima lasciare Raul e chiudermi, cosa che non è da me, quando ho capito che nei confronti di quella persona c’era un’intesa ho preferito viverla. Fa male vedere la persona che ami rapportarsi con un’altra, però fa anche male stare da sole e rendersi conto di dover lasciar stare una relazione perché non ami più quella persona […] Prendere in giro Raul non mi avrebbe fatto sentire bene, invece mi ha fatto sentire bene essere onesta, sia con me che con lui. L’unica cosa che mi rimprovero è quella di non averlo salutato al falò, ma anche di non avergli dato un abbraccio perché non ho assolutamente nulla contro di lui.

Mi dispiace per come è andata perché io non sono entrata pensando di uscire senza di lui, però quando poi ho realizzato che stavo uscendo senza di lui mi ha fatto male”.