Alessio Falsone è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Entrato in corsa insieme a Simona Tagli, l’allenatore di calcio ha intrapreso una frequentazione con Anita Olivieri verso le battute finali del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, lo scorso maggio i due ex gieffini hanno deciso di scrivere la parola fine alla loro storia.

“Con Alessio è stato tutto vero, ci siamo evoluti tanto e dati tanto nel momento in cui ci andava di farlo. Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l’idea che la vita fosse cambiata… E’ stato veramente difficile capire tutto, anche me stesso – aveva spiegato Anita a Turchesando -. Avevo bisogno di riprendermi, di metabolizzare. Fuori è stato tutto bellissimo, poi abbiamo notato differenze nei nostri stili di vita.

Ci sono delle cose che per me sono imprescindibili e lui ha capito che non c’era margine. Motivi caratteriali ma anche il fatto che avessi bisogno di riprendere me stessa. Purtroppo è successo questo, noi continuiamo a sentirci, rimaniamo estremamente legati, ci siamo veramente voluti bene. Lui l’ha presa in modo razionale, ci ha sofferto, ma non c’era margine. Al momento non penso che torneremo insieme. C’erano delle cose, che non posso dire, che non condividevamo”.

Intanto, durante una recente vacanza con Angelica Baraldi, Letizia Petris, Paolo Masella e Marco Fortunati, Anita ha riportato una frattura al mignolo: “Help me! Il mio dito è diventato una papagna e mi fa un un male fo**uto, è rotto. Vi evito la foto. Qualche medico/ortopedico/fisioterapista sa dirmi a parte il ghiaccio cosa devo fare, quanto ci vorrà prima che si sistemi, se devo mettere creme o altro. Insomma darmi qualche tips su cosa fare perché non riesco a camminare. Per favore no perditempo, non mi scrivete ca**ate. Grazie. Forse non è stata una grande idea giocare a calcio contro tutti uomini”.

Rispondendo alle curiosità dei follower, Alessio ha rivelato di aver sentito Anita: “Chiaramente le ho scritto perché so che si è spezzata i mignoli, le ho detto ‘metti il ghiaccio, tanto non te li steccano’ e le ho dato il mio supporto”.