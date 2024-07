Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ci sono Lino Giuliano e Alessia Pascarella, che proprio ieri sera hanno scritto la parola fine (almeno apparentemente) allo loro storia.

Dopo aver visto nuovi video del suo fidanzato in compagnia della tentatrice Maika, Alessia ha chiesto nuovamente un falò di confronto anticipato a Lino, il quale, però, non voleva (di nuovo) saperne di porre fine alla sua permanenza a Is Morus Relais. In seguito a diverse sollecitazioni da parte di Alessia e dello stesso Bisciglia, Lino ha deciso di presentarsi al falò e i due hanno deciso di uscire separati dal programma. Ma, come anticipato dal conduttore, il loro viaggio nei sentimenti non può dirsi concluso, e nelle prossime puntate scopriremo quello che è accaduto.

Nel frattempo, è giunta una nuova segnalazione sulla coppia a Deianira Marzano. A quanto pare, Lino e Alessia sarebbero tornati insieme: “Il rider di Glovo che conosco e che conosce bene Lino mi ha detto che lui e Alessia stanno insieme. Non so quanto sia certa la cosa”.