Ieri sera le aspettative erano altissime per la nuova puntata di Temptation Island. Si inizia con l’avvicinamento tra Lino e Maika, che sembra essersi dimenticata la litigata della scorsa puntata. “Ce l'hai fatta a portarmi al mare!”, esclama la tentatrice mentre si gode la serata sulla spiaggia in compagnia di Lino. I due si sono appartati con una coperta a coprire i loro visi mentre si scambiano carezze e sorrisini. Poi si avvicinano sempre di più, lasciando di stucco Alessia, che nel frattempo sta guardando il video della loro fuga al mare. Per Alessia la decisione è una sola: richiede l'ennesimo falò di confronto. Lino lo rifiuta per la terza volta facendo nuovamente infuriare la fidanzata: “Io rimango qui sul tronco, deve venire. Io non lo voglio più, voglio tornare a casa”.

Filippo Bisciglia torna nel villaggio dei fidanzati per parlare nuovamente con Lino e chiedergli di presentarsi al falò di confronto: “Sono qui per ridirti che la tua fidanzata ha richiesto un falò di confronto immediato”. “Io penso che voglio ancora stare qui perché voglio vivermi ancora la situazione e non ho ancora capito la situazione”, la risposta di Lino. Il conduttore cerca di trovare una soluzione perché alla quinta richiesta di falò, Lino ancora si nega. “Io ti faccio un video in cui dici a Lino che non te ne vai dal tronco del falò finché non ti raggiunge”. Alessia accetta di buon grado e fa il video: “È un'ora che sto qui, se non vieni io me ne vado. Adesso”.

Bisciglia ritorna nel villaggio per mostrare il video a Lino che nel frattempo si è appartato in spiaggia con la tentatrice. Messo all'angolo, Lino si sente in dovere di accettare, ma prima cerca di capire i piani della tentatrice Maika: “Tu che vuoi fare?”. Alla quinta richiesta di falò di confronto (e un video), Lino affronta la sua fidanzata Alessia. “Solo io posso parlare. Fai schifo, sei una mer*a. Questo individuo è colui che diceva che io ero troppo gelosa, psicopatica. è venuto fuori il vero Lino”, inizia Alessia a raffica, fermata da qualche commento fuori luogo di Lino che cerca di giustificarsi: “E le mancanze?”. “Ma quali mancanze? Tu che hai fatto Lino? La Barbie che ti ha dato? Come uomo non hai niente. Che volevi fare? La vacanza? Sei uno schifoso, vergognati. Il primo giorno dopo un'ora fa i commenti sul cu*o delle ragazze che uomo sei? Fai schifo”, risponde lei. “Io sono fatto così. In quattro anni non mi hai mai conosciuto”, continua lui. “Io mi faccio il filler alle labbra. Lui mi ha detto che sono una poco di buono, non dico la parolaccia. Non gli piace il seno rifatto perché se lo rifanno le poco di buono. Ti sei scelto una bambola gonfiabile. Nessuno ti crede, si è capito che persona che sei”, lo accusa Alessia.

Mentre Lino cerca di puntualizzare di aver avuto delle mancanze ha anche rivendicato di essersi messo in gioco, a differenza di Alessia: “Se tu pensi che i ragazzi che stavano lì erano veri uomini perché non hai approcciato con loro? Io con le donne approccio”. “Io con i ragazzi ho approcciato, erano 15 uomini, ho parlato con loro, ma a differenza tua io non sono venuta qui a cercare l'uomo perché io l'uomo mio lo amavo”, risponde lei, che lo accusa di averla fatta rimanere sola e isolata dai suoi amici perché non piacevano a lui. “Se avessi visto la mia fidanzata approcciare con un altro ragazzo, io mi sarei inca**ato. Ma non l'ho visto”, dice Lino e Alessia: “Lui doveva farmi vedere che io mi potevo fidare di lui!”. “Lei non mi faceva sentire uomo quando tornavo a casa”, cerca ancora una giustificazione Lino, ma questa volta Filippo interviene dicendo che deve essere reciproco: “Ma tu la facevi sentire donna?”. “No”, rispondono in coro. “Solo che io sono la fidanzata cornuta!”.

Alessia decide di laciare il programma da sola e torna dalle sue amiche Jenny, Martina e Siria che sono pronte ad accoglierla e abbracciarla con parole di conforto: “Non hai sbagliato nulla, sei una donna con la D maiuscola. Ti vogliamo bene e non hai perso proprio nulla”. Dopo l'addio alla fidanzata Alessia, Lino cerca subito la tentatrice Maika che lo raggiunge e lo abbraccia. Ancora un po' sotto choc dalla figura pessima fatta davanti al falò, chiede alla tentatrice se si sente sicura di uscire insieme a lui: “Ho l'occhio lungo, non sbaglio mai”.

I due usciranno insieme? Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo. Nel frattempo Deianira Marzano ha fatto sapere che dopo Temptation Island, Lino sta vedendo un’altra ragazza: “Si ma comunque lui attualmente si vede con un’altra. E ci sono le prove”.