Nella giornata di ieri, nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica condotta da Gabriele Parpiglia in onda sulle frequenze di Radio Marte, Deianira Marzano ha rivelato i nomi di sette potenziali concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. A varcare la soglia della porta rossa potrebbero essere diversi volti già noti agli appassionati di reality e di Uomini e Donne. Nella lista dell’esperta di gossip ci sono anche due attrici e una modella protagonista del gossip in queste settimane.

“Ti do i nomi del GF: Nadia Rinaldi, Margherita Zanatta, Jonas Behrami, Jonathan Kashanian, Federico Chimirri e Vera Gemma. E poi anche Garance Authié, la modella fidanzata di Fedez. E poi un ex protagonista di Mare fuori che non posso dire. E’ un maschio”.

Margherita Zanatta e Jonathan Kashanian sono già stati protagonisti di due passate edizioni del Grande Fratello (quelle Nip). Jonas Behrami, invece, è noto per aver partecipato a Uomini e Donne. Federico Chimirri, ex fidanzato di Giulia Cavaglià, ha vinto Masterchef Italia. Vera Gemma è già stata naufraga de L’Isola dei Famosi, mentre Nadia Rinaldi è stata attrice nelle commedie anni ’80.