Milly Carlucci è al lavoro per comporre il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, che andrà in onda su Rai Uno a partire dal prossimo 28 settembre. La conduttrice avrebbe già arruolato, tra gli altri, Sonia Bruganelli e Federica Pellegrini. Per altri vip, invece, sono in corso le trattative.

Milly sogna da anni sogna di portare Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, prima come ballerina per una notte e adesso come concorrente ufficiale. Stando a quello che riporta il settimanale Oggi, la Carlucci vorrebbe così tanto la conduttrice napoletana nel suo show che starebbe cercando di convincere i vertici Rai.

Ma non solo la D’Urso. Milly, infatti ha intavolato anche una trattativa con Matteo Bocelli, che in passato è stato a Ballando in qualità di ballerino per una notte. In entrambi i casi non ci sono ancora firme o conferme, ma secondo Alberto Dandolo la padrona di casa potrebbe davvero riuscire ad arruolarli.

“La presentatrice ha due volti che vuole portare nella nuova edizione, uno è Matteo Bocelli. Fervono incontri e contatti tra lui e la caparbia Milly Carlucci, che non molla. La conduttrice ha messo gli occhi sul giovane artista e lo vuole a tutti i costi nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Esiste già una trattativa per cercare di ingaggiare il figlio di Andrea Bocelli. Non ci sono firme e non c’è il sì definitivo, ma i contatti vanno avanti da tempo, così come le trattative con Alan Friedman - si legge sul settimanale Oggi -. Così come ci sono riunioni per quanto riguarda Barbara d’Urso. Infatti continua il braccio di ferro tra la nota conduttrice e i dirigenti di Viale Mazzini per ‘arruolare’ tra i ballerini anche Barbara d’Urso”.