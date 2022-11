Giulia Salemi sta facendo letteralmente innamorare il pubblico che ogni settimana segue con passione il Grande Fratello Vip. L’influencer italo-iraniana, che ha partecipato per ben due volte al reality show condotto da Alfonso Signorini, in questa edizione si occupa di monitorare quanto accade sui social durante la diretta, e porta alla luce le opinioni sui vipponi che corrono sul web.

Sonia Bruganelli, scintille con Giulia Salemi

Ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio che ha fatto storcere il naso al pubblico del GF Vip, e che riguarderebbe proprio la compagna di Pierpaolo Pretelli. Secondo i beninformati, infatti, non correrebbe esattamente buon sangue tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli. Proprio nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 21 novembre, tra le due ci sono state delle scintille: Signorini ha chiesto all’influencer perché stesse sempre con le gambe accavallate, e Giulia gli ha risposto che vuole evitare incidenti hot. A quel punto è intervenuta la Bruganelli, che ha invitato la Salemi a vestirsi di più.

Dopo la frecciatina della moglie di Paolo Bonolis, sono stati in molti ad ipotizzare che tra le due non corra buon sangue e che ci siano delle frizioni in corso. Ad alimentare ulteriormente i sospetti degli utenti del web anche un tweet dell’ex gieffina. Giulia, infatti, ha fatto un rapido riepilogo della puntata appena terminata, menzionando la stessa Sonia: “Sonia non ci casco. Love you”. Non si è fatta attendere la reazione della Bruganelli, che ha commentato con una serie di cuore, facendo rientrare l’allarme: tra le due regine del GF Vip va tutto a gonfie vele.