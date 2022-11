Piccola disavventura per Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip, che ha trascorso il weekend a Parigi, è rimasto bloccato all’aeroporto "Charles De Gaulle".

Alfonso Signorini, frecciatina a Sonia Bruganelli

“Eccoci qua, buongiorno dall’aeroporto di Parigi. L’aereo per Roma è in ritardo” racconta ai suoi follower in una Ig Story. Passano poche ore e il direttore di Chi condivide una nuova story, questa volta mentre si trova a bordo del volo che lo riporterà in Italia. “Ho chiesto un passaggio all’aereo della Bruganelli, però mi ha detto che lei deve usarlo per andare a prendere il pane, quindi non me lo può dare” ha ironizzato Signorini.

La reazione dell'opinionista del GF Vip

Il chiaro riferimento di Alfonso è al jet privato della moglie di Paolo Bonolis, su cui lo scorso anno si sollevò un enorme vespaio di polemiche. Non è infatti una novità che l’opinionista del GF Vip ami viaggiare su aerei privati, senza l’ansia e lo stress dei classici voli di linea.

Ovviamente, non si è fatta attendere la risposta di Sonia, che condividendo la Ig story di Signorini, gli ha risposto: “Dovevo prendere un caffè a Napoli. Dopo il pane”.

GF Vip, Edoardo Donnamaria a rischio squalifica

Nel frattempo, questa sera si preannuncia una nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena. E, tra le altre cose, potrebbe verificarsi anche una squalifica. Infatti, Edoardo Donnamaria ha pronunciato una bestemmia, e secondo il regolamento potrebbe essere estromesso dal reality show.