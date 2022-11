Oriana Marzoli ed Antonino Spinalbese sono senza dubbio due dei protagonisti indiscussi delle dinamiche che si sono verificate negli ultimi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Tra la modella spagnola e l’ex di Belen Rodriguez è scoppiata la passione: i due vipponi sono finiti per ben due volte insieme sotto le coperte, e le telecamere del GF Vip li hanno ripresi proprio in quegli attimi in cui si scambiavano “effusioni”.

L’armonia nella coppia è stata però guastata da un’accesissima discussione tra i due. L’episodio si è verificato in seguito ad una chiacchierata tra Spinalbese e Giaele De Donà, durante la quale Antonino ha confessato alla coinquilina di “essere impaurito” da Oriana. La Marzoli, a quel punto, dopo essersi rivolta a Giaele che le ha svelato il contenuto della comversazione, si è scagliata contro l’ex hair stylist, accusandolo, tra l’altro, di confidarsi con una ragazza “con cui prima faceva il cretino”.

Antonino Spinalbese, ritornano i "fantasmi" del passato

Nel frattempo, nella giornata di domenica, per Antonino sono ritornati gli “spettri” del passato. Sopra il bunker di Cinecittà è volato un aereo che riportava un messaggio proprio contro l’ex di Belen. Alcuni ex “GinTonic” (fan della coppia composta da Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese) non hanno preso affatto bene le notti di passione del vippone con Oriana Marzoli, e hanno inviato un aereo speciale con l’obiettivo di fargli recapitare il messaggio.

“Per noi Gin liscio senza Tonic, grazie”. Spinalbese è rimasto impassibile, mentre Antonella Fiordelisi ha commentato: “Questi sono i fan di Ginevra. Comunque Antonino che rimane immobile e se ne frega. Lo amo”.