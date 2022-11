Le immagini della notte di passione tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli sono diventate virali. E l’audio dell’incontro ravvicinato sotto le coperte ha lasciato pochissimo spazio all’interpretazione.

Antonino Spinablese esce allo scoperto su Oriana Marzoli

A poco più di 48 ore dall’accaduto, l’ex di Belen Rodriguez si è confidato in veranda con Luca Salatino e Antonella Fiordelisi. “Mi ha convinto lei. Solitamente sono molto freddo, lei non lo ha capito ma il mio scherzare le tira delle cose che a me piacciono da morire. Quando si ingelosisce mi diverte e mi piace” ha raccontato Spinalbese.

L’ex tronista di Uomini e Donne gli ha consigliato di fare quello che si sente e a non farsi troppe paranoie. La Fiordelisi, invece, gli ha detto che deve essere sé stesso: “Non dico di fidanzarti perché non mi sembra il caso, però smettila di fare questi giochini”.

Ma c’è di più. A quanto pare Antonino starebbe addirittura già pensando ad un possibile futuro con Oriana Maroli: “Se il mio istinto mi farà fare quel passo ben venga. Mi sono lasciato andare con lei, sono andato anche con lei nel letto”.

E’ innegabile che tra i due vipponi ci sia una fortissima attrazione. Staremo a vedere se e come evolverà il loro rapporto tra le mura della Casa più spiata d’Italia.