Era nell’aria già da diversi giorni. L’intesa tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip è cresciuta con il passare delle ore.

L’ex di Belen Rodriguez ha manifestato in più di un’occasione la sua forte attrazione nei confronti della prorompente modella venezuelana, la quale ha ricambiato le attenzioni. Dopo il bacio della buonanotte che i due vipponi si sono scambiati il 10 novembre, Spinalbese la scorsa notte è tornato alla carica rifugiandosi sotto le coperte del letto di Oriana Marzoli.

Spinalbese-Marzoli, passione sotto le coperte

I due gieffini si sono stuzzicati per ore, e quando sono andati in camera è esplosa la passione. La regia non ha staccato per un attimo le telecamere dai due, e dall’audio si è percepito chiaramente che tra Antonino e Oriana è accaduto qualcosa che va ben oltre delle semplici effusioni.

Ovviamente, gli appassionati del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono scatenati sul web, commentando anche con toni ironici le immagini: “Da domani, invece che i tamponi, daranno i test di gravidanza”.