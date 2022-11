Volano stracci tra Luciano Punzo e Antonella Fiordelisi, quest’ultima costantemente al centro di drammi e polemiche tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip.

L’influencer campana, durante una chiacchierata con Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli, ha sollevato alcune perplessità nei confronti dell’ex tentatore di Temptation Island, mentre quest’ultimo si trovava in Confessionale.

Ecco le parole della Fiordelisi riportate da biccy.it. “Ragazzi a lui ieri è scappata una cosa, parlava di una compagna fuori dal GF Vip (Manuela Carriero, ndr). Quindi vuol dire che sta ancora insieme a lei. A me aveva detto che l’aveva lasciata un mese fa, ma ieri ha detto un’altra cosa. Mi ha riferito ‘io e la mia compagna puliamo sempre in questo modo la casa’. E io ho detto ‘ma adesso’? E lui mi ha risposto ‘sì certo’. Invece una settimana fa mi aveva detto di essere single, da mesi. Non ha detto la verità e adesso l’abbiamo capito”.

"Sei assetata di visibilità": Luciano Punzo attacca Antonella Fiordelisi

Luciano Punzo, che ha sentito parte della conversazione, è andato su tutte le furie: “Ma tu pensa a te stessa e non agli altri. Non è vero nulla, vuoi per forza le clip? Non sto con nessuna ragazza, smettila. Queste cose le fai tu. Il tuo titolo lo vuoi dare a me. Niscun reazion, accussì è! Vai a pensare alle tue storie passate. Nennè si tu vuo sta ra

matin a ser inde e clip a me nun m n f*tt propr. Perché a me che voi vi fate la vostra storia non interessa”.

Luciano Punzo su Edoardo Donnamaria: "Sei il cane di Antonella"

Edoardo Donnamaria ha provato ad intervenire in difesa di Antonella, ma Punzo era un fiume in piena: “Questo è l'avvocato delle cause perse, stai sempre in mezzo. Dici solo stronzate dalla mattina alla sera. lo stavo parlando con Antonella e non con te. Appena uno dice una cosa su di lei arrivi tu in mezzo a parlare. Posso parlare con lei al posto di parlare con te? Il cane difensore!”.