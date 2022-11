Wilma Goich si è lasciata andare ad una confessione spiazzante. La cantante, durante una chiacchierata con Sarah Altobello, ha svelato di avere un certo trasporto nei confronti di Daniele Dal Moro, con cui passa sempre più tempo insieme.

Wilma Goich esce allo scoperto su Daniele Dal Moro

Ecco le sue parole riportate da biccy.it: “Venendo qui tutto potevo immaginare fuor che questo. Sì tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene. Il fatto di stare qui mi piace perché non dico ‘chissà se incontro questa persona’, ma dico ‘qui so che c’è di sicuro lui’. Però c’è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose. Fuori in 20 anni non ho mai trovato una cosa così. Questo dalle prime serate che ho passato qui con lui. Eravamo io, lui e Patrizia. Io raccontavo cose mie forti e piangevo. Lui aveva appena raccontato del suo dolore. Stava piangendo come me ed è venuto ad abbracciarmi. Eravamo bagnati dalle nostre lacrime. Nei giorni successivi non ci siamo detti una parola, ma ci guardavamo e già ci capivamo. Sono cose che non ti spieghi. Lui anche a battuta dice spesso ‘ho Wilma e poi viene il resto’. Tutto può capitare. Sono una donna matura e so che tutto può succedere. Antonino ha detto ‘il rischio è che Wilma si prende la cotta e lui non vuole’. Però l’unica con cui ha un rapporto aperto sono io. Quando siamo andati lì dentro… colpiti! Io però devo mettere le barriere per non farmi male devo farlo. Sono pronta a qualsiasi cosa non mi limito. Diciamo che nel mio muro metto un cancelletto per entrare. Non ci resterò male se non accadrà nulla, se poi arriva qualcosa benissimo. Ieri ho lanciato una bombetta, gli ho detto ‘ma tu mi ami? Ha fatto il gesto come per dire ‘sopra ogni cosa’. Magari mi ama come persona, perché lo comprendo. Lui poi è cancro ascendente cancro come il mio ex. Comunque mi piace tanto come persona, lui mi ha risvegliata”.

Daniele Dal Moro al momento vede la coinquilina come una persona con cui parlare e confidare le sue paure e preoccupazioni. Il suo amarla sopra ogni cosa, come Wilma ha riportato a Sarah, è un modo carino per dirle che le è molto affezionato. Come si approccerà la Goich a questo amore non corrisposto?