Con il passare delle settimane le dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si fanno sempre più tese, e basta poco o nulla per trovare il pretesto giusto per attaccare il coinquilino di turno.

Ed è così che Orianza Marzoli, chiacchierando con Edoardo Donnamaria, si è lasciata andare ad alcune frasi non proprio piacevoli sul conto di Micol Incorvaia. Secondo la modella venezuelana, la sorella di Clizia non avrebbe un buon rapporto con la pulizia, dal momento che in più di un’occasione le è capitato di aiutarla a sistemarsi i capelli, ed ha notato che sarebbero spesso sporchi.

Oriana Marzoli: "Clizia non si lava i capelli"

“Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli. A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino. Non hai mai visto te? Dai ma si vede era tutto sporco. Io a lei l’altro giorno ho detto ‘ma ti sei lavata i capelli?’. Poi anche ‘ti sei lavata in questi giorni qui dentro?'".

Donnamaria, tra il serio e il faceto ha replicato: “Ma che c’entra con la mia storia? Dai, ma io non le ho mai pettinato i capelli! Ma io non pettino i capelli alle ragazze. Che ne so se una ha i capelli sporchi o puliti”.

Stando alle affermazioni dei suoi coinquilini, Micol Incorvaia non ha riscosso particolari simpatie tra le mura del bunker di Cinecittà. Non solo le continue liti con Antonella Fiordelisi, che la vede come una rivale in amore, ma ora anche Oriana Marzoli l’ha presa di mira e cerca di screditarla agli occhi degli altri.

La sorella di Clizia ha però instaurato un ottimo rapporto con Sofia Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi, il quale non ha nascosto il suo interesse per Micol, sebbene sulla questione la Incorvaia jr sembra essere piuttosto confusa.