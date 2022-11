Dopo essersi scambiata un tenero bacio con Edoardo Tavassi, con quest’ultimo che ha confessato di potersi addirittura innamorare, Micol Incorvaia, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 14 novembre, ha incontrato proprio la sorella di Tavassi, Guendalina.

L’ex gieffina, nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ha detto di trovarli bellissimi insieme. Ma la sua esternazione ha di fatto contribuito a mettere pressione alla sorella di Clizia: la vippona teme che il pubblico abbia già creato una sorta di “ship” tra i due (ed infatti già spopola l’hashtag #incorvassi), e confidandosi con Sofia Giaele De Donà, ha esternato tutti i suoi timori.

Micol Incorvaia frena dopo il bacio con Edoardo Tavassi

Ecco le sue parole riportate da The Pipol TV: “Non capisco, io adesso mi trovo in difficoltà. L’avremmo affrontata comunque. Non so quanto lui sia sincero. Sono subentrate altre cose e non ci ho più pensato. Però l'hai visto all'inizio, ero parecchio imbarazzata. Non so come comportarmi, sinceramente. Non l’ho mai visto sotto quel punto di vista e non voglio lasciare il beneficio del dubbio.

Non voglio parlarne per il momento. Non voglio neanche lasciare il beneficio del dubbio ‘e allora lascio uno spiraglio’. Non voglio illuderlo.

Abbiamo cose in comune? Beh è palese, è per quello che andiamo d’accordo. Se io vedessi da parte sua un atteggiamento, nel senso se lui mi dicesse che le cose sono cambiate, è ovvio che metterei le cose in chiaro. Io adesso non so se stiamo ancora scherzando o che…”.