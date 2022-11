Non è la prima volta che Antonino Spinalbese si lascia andare, nella Casa del Grande Fratello Vip, a confessioni sulla sua vita privata. L’ex hair stylist ha raccontato della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, dal principio fino alla rottura avvenuta poco dopo la nascita della piccola Luna Marì. Ma non solo. Ha anche rivelato un momento particolarmente doloroso vissuto durante la sua relazione con la showgirl argentina.

Ecco le sue parole riportate da The Pipol Gossip.

“Lei parte ad Ibiza e ci siamo visti lì. Facevamo già i fidanzati, poi per me finisce la vacanza perché dovevo tornare. Se lei mi diceva cose importanti? Sì, parla anche troppo, credimi. Anch’io esterno tutto fuori dalla tv. Quella vacanza lì era una sorta di destino perché era impossibile fare qualsiasi cosa. Lei è molto affettuosa. Io finisco questa settimana di vacanza e torno a Milano e penso: ‘Io ho dato tutta la vita a questo lavoro da quando ho 18 anni, posso sbagliare qualcosa?’. Atterro con la valigia e torno indietro da lei.

Quanto tempo è durato l’amore forte? Fino al giorno dopo che è nata mia figlia. Siamo stati insieme due anni, ed è finita lo scorso dicembre, il mese prossimo è un anno.

La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse. Parlo con mia madre e le dico: ‘Belen è incinta’.

Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni. Poi dentro di noi è scattata la voglia…”.